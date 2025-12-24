2025. december 24., szerda

Előd

Külföld

Rengeteg ukrán drón vált harcképtelenné

MH
 2025. december 24. szerda. 10:05
„Az elmúlt éjszaka folyamán a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 172 ukrán merevszárnyú, pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg” – áll a jelentésben.

Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Francisco Richart Barbeira

A katonaság lelőtte:
110 drón a Brjanszki régió felett ;
20 - Belgorodszkaja felett;
14 - Kaluga felett;
12 - Tulszkaja felett;
hat - Orlovszkaja felett;
négy - a moszkvai régió felett, köztük kettő a főváros felé repül;
három - a Lipetszki régió felett ;
egy-egy a Volgográdi, a Kurszki és a Szmolenszki régió felett.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

