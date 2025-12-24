2025. december 24., szerda

Külföld

„Pfizer” von der Leyen nem léphetne be az Egyesült Államokba?

Kirill Dmitrijev szerint nem

MH
 2025. december 24. szerda. 9:52
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója viccelődve megjegyezte, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem léphetne be az Egyesült Államokba.

Kirill Dmitrijev élesen fogalmazott von der Leyen asszonyról
Fotó: Anadolu via AFP/Sefa Karacan

„Hűha – szóval Ursula ‘Pfizer’ von der Leyen vezeti most a cenzúra feketelistát, amelyen azok szerepelnek, akiknek megtiltották a belépést az Egyesült Államokba?” – írta az X közösségi oldalon. Így kommentálta Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejegyzését, amelyben a külügyminisztérium szándékát fejezte ki, hogy lépéseket tesz a globális cenzúra-ipari komplexum vezető személyiségeinek az Egyesült Államokba való beutazásának megakadályozására.

Dmitrijev hozzátette, hogy megoszthatja vele a 46. amerikai elnök, Joe Biden által ellene bevezetett szankciókat is.

„Ha a külügyminisztériumnak nincs elég szankciója, megoszthatom Ursulával a Biden által bevezetett amerikai szankciókat. Miért ne cserélhetnénk szankciókat?” – idézte a különmegbízottat az oroszhirek.hu.

