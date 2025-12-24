2025. december 24., szerda

Előd

Külföld

Nyugati jólétben reménykedik egy ukrán szakértő

MH
 2025. december 24. szerda. 12:13
A háború utáni Ukrajna jövőjét latolgatta egy helyi szakértő.

Egy szebb világban reménykedtek - ezt kapták cserében
Fotó: AFP/Sergei Suspinsky

Jövőlatolgatásba kezdett Michał Kujawski, egy ismert ukrán szakértő - írja a Kárpáthír. Mint olvasható, elemzése szerint Ukrajna jövője a nyugati integráció és egy lehetséges izolacionista fordulat között dőlhet el a háború után. A cikk szerint a nemzetközi diskurzusban felerősödtek Kijev nyugati szövetségi rendszerbe való integrációjáról szóló viták.

Michał Kujawski elemzése rámutat, hogy bár az EU tagság rövid távon irreálisnak tűnhet az egyes államok - például Magyarország vagy Belgium - különutas érdekei miatt, a politikai széljárás hirtelen változása bármikor „lehetőségablakot” nyithat Kijev előtt.

Kujawski szerint kritikus forgatókönyv, ha Ukrajna a háborúból - jelentsen ez a szerzőnek bármit is - „sértetlenül” kerül ki a konfliktusból, de kívül reked a nyugati struktúrákon. Ez a helyzet felerősítheti azt a társadalmi érzést, hogy a(z egyre kevéssé lelkes) szövetségesek elárulták az országot. A politikai elit ezt kihasználva egy befelé forduló, izolacionista, bár továbbra is oroszellenes államot építhet fel, ami ugyanakkor belső instabilitáshoz vezethet.

Kujawski hangsúlyozza, Ukrajna integrációja az EU érdeke is, hiszen egy Brüsszel által felügyelt tagállam jóval kisebb kockázatot jelent, mint egy instabil, magára hagyott szomszéd. A szerző ugyanakkor arról nem ír, hogy a rendkívül korrupt rendszer semmiféle jóval nem kecsegteti a lakosságot.

