Némely rabok odahaza karácsonyozhatnak

Kissé könnyebb a szokottnál a börtönélet Szlovákiában - a fogvatartottak kézműves foglalkozásokon díszeket, képeslapokat és kisebb ajándékokat készítenek, karácsonyfákat állítanak - írja a pozsonyi Új Szó. Mint olvasható, az ünnepek idején összesen 208 fogvatartott kap rendkívüli eltávozást vagy kimenőt.

A Büntetés-végrehajtási Testület (ZVJS) munkatársai a hagyományokra és lelki tartalomra épülő karácsonyi programot állítottak össze a rácsok mögött lévőknek. Szenteste az ünnepi vacsorát várhatóan 15.30 és 18.00 óra között szolgálják fel. Az étkezés igazodik a vallási, kulturális és egészségi szempontokhoz; a böjt betartása és a húsfogyasztás egyéni döntés kérdése. A menü jellemzően a hagyományos karácsonyi ételekre épül.