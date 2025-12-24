2025. december 24., szerda

Előd

Némely rabok odahaza karácsonyozhatnak

 2025. december 24. szerda. 13:13
Már az adventi időszakban is ünnepi hangulat uralkodott a szlovákiai börtönökben...

Némely rabok odahaza karácsonyozhatnak
Aztán visszavárjuk ám! (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/DPA/Sebastian Kahnert

Kissé könnyebb a szokottnál a börtönélet Szlovákiában - a fogvatartottak kézműves foglalkozásokon díszeket, képeslapokat és kisebb ajándékokat készítenek, karácsonyfákat állítanak - írja a pozsonyi Új Szó. Mint olvasható, az ünnepek idején összesen 208 fogvatartott kap rendkívüli eltávozást vagy kimenőt.

A Büntetés-végrehajtási Testület (ZVJS) munkatársai a hagyományokra és lelki tartalomra épülő karácsonyi programot állítottak össze a rácsok mögött lévőknek. Szenteste az ünnepi vacsorát várhatóan 15.30 és 18.00 óra között szolgálják fel. Az étkezés igazodik a vallási, kulturális és egészségi szempontokhoz; a böjt betartása és a húsfogyasztás egyéni döntés kérdése. A menü jellemzően a hagyományos karácsonyi ételekre épül.

