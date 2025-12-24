Ez volt a világ öt legbiztonságosabb országa idén

Háború ide vagy oda, egy konfliktusokkal teli évben öt nemzet továbbra is a világ legbékésebb országai közé tartozik - írja elemzésében a BBC.

A 2025-ös globális békeindex (GPI) szerint az államok közötti konfliktusok száma a második világháború óta ismét elérte a legmagasabb szintet - írja a BBC. Mint olvasható, csak idén további három fegyveres harc tört ki, illetve a kihívásokra számos ország fokozott militarizációval reagál.

A komor statisztikák ellenére egyes nemzetek továbbra is a békét helyezik előtérbe. A Gazdasági és Béke Intézete által készített GPI 23 mutatót követ nyomon, a külső konfliktusoktól és a katonai kiadásoktól kezdve a biztonsági intézkedésekig, mint például a terrorizmus és a gyilkosság. Az rangsor élén állók közel két évtizede figyelemre méltóan következetesek, ami azt mutatja, hogy a békés politikák milyen stabilitást hozhatnak hosszú távon.

Izland, amely 2008 óta az első helyen áll a világ legbékésebb nemzeteként, minden kategóriában vezet. Sőt, idén még két százalékos javulást is feljegyeztek ott, amivel tovább nőtt az előnyük a második helyezetthez képest. Bár a 20. század végén konfliktusok jellemezték Írországot, a mai állam továbbra is a békét helyezi előtérbe.

Új-Zéland idén két hellyel lépett előre, így a harmadik helyre került. Mindez köszönhető a biztonság és az önvédelem területén elért javulásoknak. Ausztria idén egy hellyel visszacsúszott a negyedik helyre, de még mindig minden területen előkelő helyen áll. Dublinhoz hasonlóan Bécs alkotmányosan előírt semlegességi politikát folytat, amely megakadályozza, hogy bármilyen katonai szövetséghez, például a NATO-hoz csatlakozzon.

A teljes index egyébként így fest:

1. Izland

2. Írország

3. Új-Zéland

4. Ausztria

5. Svájc

6. Szingapúr

7. Portugália

8. Dánia

9. Szlovénia

10. Finnország