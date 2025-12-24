A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, folytatták a donyecki régióban lévő Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint Rodinszke „megtisztítását”. A tájékoztató szerint több mint 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán hadiipar több üzemét, valamint az ukrán hadsereg üzemanyag- és energetikai ellátásának létesítményeit, több lőszer-, anyagi-műszaki és üzemanyagraktárt, 14 páncélozott harcjárművet, két amerikai Paladin önjáró 155 milliméteres tarackot, két HIMARS-rakétát, továbbá 335 repülőgéptípusú drónt.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke bejelentette, hogy idén mintegy 417 ezer ember szerződött katonai szolgálatra az orosz fegyvere erőkhöz, és további több mint 36 ezer ember önkéntesként csatlakozott alakulatokhoz a „különleges hadművelet” zónájában.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Nova Kahovkában egy 60 éves nő életét vesztette, egy 81 éves nő és egy 65 éves férfi pedig megsérült, amikor találat érte a személygépkocsit, amelyben utaztak. A Belgorod megyei Grajvoronban egy teherautó vezetője sebesült meg. Az orenburgi régió egyik meg nem nevezett üzemében „kisebb károk keletkeztek”.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról tett jelentést, hogy a nyugat-szibériai tyumenyi régióban megakadályozott egy szabotázst a Transznyefty fővezetékének diszpécserállomása ellen, amelyet egy ukrán „terrorszervezet” tagja szándékozott elkövetni, kijevi titkosszolgálat megbízásából. A gyanúsítottat, aki az őrizetbe vételi kísérlet során fegyveres ellenállást tanúsított, „semlegesítették”.

Az FSZB szerint az orosz állampolgárságú férfi az ukrajnai Vinnyica megyéből származott. A lelőtt gyanúsított WhatsAppon keresztül kommunikált megbízóival.

A szolgálat arról is beszámolt, hogy kémkedés címen őrizetbe vette a Zaporizzsja megyei Melitopol egyik ukrán állampolgárságú lakosát. A férfi, önmagát bloggerként pozícionálva, az Ukrán Biztonsági Szolgálatát (SZBU) a Telegram közösségi médián keresztül tájékoztatta az orosz katonai erők elhelyezkedéséről.