Egy folyó megmérgezésének utóhatása

Sokan emlékezhetnek a verespataki bányakatasztrófára, minek nyomán a Tisza és számos nagy folyó élővilága súlyos károkat szenvedett.

Verespataki életkép
Fotó: AFP/Daniel Mihaliescu

A román adóhatóság (ANAF) közölte, megkezdte a közel 46,8 millió lejes (3,744 milliárd forintos) tartozás behajtását a Gabriel Resources Limitedtől, és kényszervégrehajtás alá vonta a cég Roșia Montană Gold Corporationben birtokolt részvényeit. Mint a Székelyhon cikkéből kiderül, a legfelsőbb bíróság november elején jogerős határozatban elrendelte a Gabriel Resources ingó és ingatlan vagyonának zár alá vételét annak érdekében, hogy garanciát teremtsenek a több mint 46 millió lej behajtására, amellyel a kanadai cég a román államnak tartozik a nemzetközi választottbírósági eljárás során felmerült költségek címén.

A verespataki ügyben szereplő vállalat amúgy éppen a román államot támadta meg a nemzetközi fórumon, de végül saját fejére hozta rá a bajt.

