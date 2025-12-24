Durván emelkednek a büntetési tételek Szerbiában

Nem lesznek többé 5.000 dináros (16.000 forintos) büntetések, sem nyolcnapos fizetési határidők Szerbiában - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, a túl hangos zenehallgatás is tilos lesz az autóban - sőt, 2026-tól a kisebb közlekedési kihágásokért is akár 50.000 dináros (csaknem 160 ezer forintos) bírságot lehet majd kiszabni.

Slaviša Lakićević, a közlekedésrendészet vezetője az új intézkedésekkel kapcsolatban elmondta, céljuk egyértelműen a biztonság javítása. Mint kifejtette, a korábbi, 3000–5000 dináros bírságok elveszítették visszatartó erejüket, különösen azért, mivel a nyolc napon belüli fizetés esetén kedvezmény járt, azaz az összeg megfeleződött.

Lakićević példaként említette azt az esetet is, amikor valaki nem engedi be maga elé azt a sofőrt, aki irányjelzővel jelez, hogy sávot váltana, mivel az övé le van zárva. Ezt eddig ritkán szankcionálták, de a jövőben 3000 helyett 10.000 dináros bírság járhat érte.

Az eddig 5000 dináros kihágások tételei - például a követési távolság be nem tartása vagy a lakott területen belüli minimális sebességtúllépés - 15.000 dinárra emelkednek. A jelenlegi 10.000 dináros bírságokat a duplájukra hízlalják.