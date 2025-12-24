Az Európai Bizottság elítélte Washington rendeletét

Az Európai Bizottság elítélte, hogy az amerikai külügyminisztérium beutazási tilalmat rendelt el öt európai, köztük egy volt EU-s tisztségviselő ellen, az online tér „cenzúrázására” hivatkozva.

Az Európai Bizottság elítélte, hogy Washington beutazási tilalmat rendelt el öt európai tisztségviselő ellen

„Az Európai Bizottság határozottan elítéli az Egyesült Államok döntését, amely utazási korlátozásokat vezet be öt európai személlyel, köztük Thierry Breton volt európai biztossal szemben” - fogalmazott közleményében a brüsszeli testület szerdán.

Kijelentették: a szólásszabadság alapvető jog Európában, és az Egyesült Államokkal közösen képviselt érték a demokratikus világban.

„Az EU egy nyitott, szabályokon alapuló egységes piac, ahol szuverén jogunk van a gazdasági tevékenységet demokratikus értékeinkkel és nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összhangban szabályozni” - fogalmaztak.

Az uniós bizottság hangsúlyozta: az EU digitális szabályai biztonságos, tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket szavatolnak minden vállalat számára, tisztességesen és megkülönböztetés nélkül alkalmazva. Közölték: az Európai Bizottság magyarázatot vár az Egyesült Államok hatóságaitól, miközben továbbra is együttműködik Washingtonnal.

„Szükség esetén azonban gyors és határozott válaszlépéseket teszünk szabályozási autonómiánk védelme érdekében az indokolatlan intézkedésekkel szemben - tette hozzá közleményében az uniós bizottság.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írta: a most bejelentett amerikaihoz hasonló intézkedések elfogadhatatlanok szövetségesek, partnerek és barátok között.

Az EU határozottan kiáll a szólásszabadság, a tisztességes digitális szabályok és szabályozási szuverenitása mellett - hangoztatta Costa.

Az Egyesült Államok öt európai - köztük Thierry Breton volt európai uniós biztos - ellen vezetett be beutazási tilalmat; a lépést az amerikai külügyminisztérium keddi közleménye az amerikai online platformok cenzúrázásával indokolta.

Az öt érintett a tárca közleménye szerint „cenzúrát próbált rákényszeríteni az amerikai platformokra, igyekezve elnyomni azokat az amerikai nézőpontokat, amelyekkel nem értenek egyet”.