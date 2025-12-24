2025. december 24., szerda

Előd

Külföld

Az Európai Bizottság elítélte Washington rendeletét

Beutazási tilalmat rendelt el öt európai tisztségviselő ellen

MH/MTI
 2025. december 24. szerda. 15:01
Az Európai Bizottság elítélte, hogy az amerikai külügyminisztérium beutazási tilalmat rendelt el öt európai, köztük egy volt EU-s tisztségviselő ellen, az online tér „cenzúrázására” hivatkozva.

Fotó: AFP/Frederick Florin

„Az Európai Bizottság határozottan elítéli az Egyesült Államok döntését, amely utazási korlátozásokat vezet be öt európai személlyel, köztük Thierry Breton volt európai biztossal szemben” - fogalmazott közleményében a brüsszeli testület szerdán.

Kijelentették: a szólásszabadság alapvető jog Európában, és az Egyesült Államokkal közösen képviselt érték a demokratikus világban.

„Az EU egy nyitott, szabályokon alapuló egységes piac, ahol szuverén jogunk van a gazdasági tevékenységet demokratikus értékeinkkel és nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összhangban szabályozni” - fogalmaztak.

Az uniós bizottság hangsúlyozta: az EU digitális szabályai biztonságos, tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket szavatolnak minden vállalat számára, tisztességesen és megkülönböztetés nélkül alkalmazva. Közölték: az Európai Bizottság magyarázatot vár az Egyesült Államok hatóságaitól, miközben továbbra is együttműködik Washingtonnal.

„Szükség esetén azonban gyors és határozott válaszlépéseket teszünk szabályozási autonómiánk védelme érdekében az indokolatlan intézkedésekkel szemben - tette hozzá közleményében az uniós bizottság.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írta: a most bejelentett amerikaihoz hasonló intézkedések elfogadhatatlanok szövetségesek, partnerek és barátok között.

Az EU határozottan kiáll a szólásszabadság, a tisztességes digitális szabályok és szabályozási szuverenitása mellett - hangoztatta Costa.

Az Egyesült Államok öt európai - köztük Thierry Breton volt európai uniós biztos - ellen vezetett be beutazási tilalmat; a lépést az amerikai külügyminisztérium keddi közleménye az amerikai online platformok cenzúrázásával indokolta.

Az öt érintett a tárca közleménye szerint „cenzúrát próbált rákényszeríteni az amerikai platformokra, igyekezve elnyomni azokat az amerikai nézőpontokat, amelyekkel nem értenek egyet”.

