A törvényjavaslatot a sydney-i Bondi Beach tengerpartján rendezett hanukafesztivál elleni terrortámadás nyomán terjesztettek a testület elé. Chris Minns, az állam miniszterelnöke újságíróknak azt mondta, nem biztos, hogy Új-Dél-Wales összes lakosa örömmel fogadja majd a szigorításokat, kormánya azonban mindent megtesz az emberek biztonságáért.

Ausztráliában szigorítottak a fegyvertartásra vonatkozó jogszabályokon - Képünk arról árulkodik, hogy a Bondi Beach-i terrortámadás után folyamatos a rendőri jelenlét Ausztráliában

„Sydney és Új-Dél-Wales örökre megváltozott amiatt a terrortámadás miatt” - szögezte le.

Az újonnan elfogadott jogszabály négyre korlátozza az egy fő által tartható tűzfegyverek számát, bizonyos csoportok, például gazdák esetében pedig 10-ben állapította meg a felső határt. Emellett szélesebb jogköröket ad a rendőrségnek is a tüntetések korlátozására, illetve betiltja az olyan szervezetek zászlainak nyilvános használatát, mint például a Hamász vagy a Hezbollah.

A december 14-i vérengzésben 15 ember vesztette életét, több tucatnyian megsérültek; az áldozatok többsége zsidó származású volt.