Ausztráliában szigorítottak a fegyvertartásra vonatkozó jogszabályokon
Új-Dél-Wales állam parlamentje jóváhagyta a vonatkozó új törvényjavaslatot
„Sydney és Új-Dél-Wales örökre megváltozott amiatt a terrortámadás miatt” - szögezte le.
Az újonnan elfogadott jogszabály négyre korlátozza az egy fő által tartható tűzfegyverek számát, bizonyos csoportok, például gazdák esetében pedig 10-ben állapította meg a felső határt. Emellett szélesebb jogköröket ad a rendőrségnek is a tüntetések korlátozására, illetve betiltja az olyan szervezetek zászlainak nyilvános használatát, mint például a Hamász vagy a Hezbollah.
A december 14-i vérengzésben 15 ember vesztette életét, több tucatnyian megsérültek; az áldozatok többsége zsidó származású volt.