Amerikai Starlink - orosz UAV

Starlinkkel és kínai elektronikával turbózták fel az orosz Molnyija drónokat - írja a Kárpáthír.

Légi felderítésre alakította át az orosz hadsereg a korábban támadó fegyverként használt Molnyija FPV-drónokat - írja a Kárpáthír. Mint a cikkből kiderül, a „2R” változatot Starlink-terminállal és tízszeres optikai zoommal rendelkező kamerával szerelték fel. A fedélzeti rendszereket kínai alkatrészekből építették, amelyeket - állítólag - saját fejlesztésként tüntetnek fel.

A fejlesztők egy Raspberry Pi 5 mikroszámítógépet és egy kínai gyártmányú Mini PC F8-at integráltak a gépbe – utóbbit Oroszországban „Raskat” néven, a New IT Project saját fejlesztéseként címkézik. A rendszer Windows 11 alapon működik. A drón a hagyományos FPV-kamera mellett egy háromtengelyes stabilizátorral és tízszeres optikai zoommal ellátott, szintén kínai SIYI ZR10 kamerát is kapott.

Korábban Moszkva erői a Molnyiját katapultról indítható, repülőgép-kialakítású kamikazedrónként vetették be. Utóbb megjelent a kétmotoros, növelt hatótávolságú és erősebb robbanófejjel ellátott „Molnyija–2” változat. Az ukrán hírszerzés most a „Molnyija–2R” módosítást azonosította, amelyet már kifejezetten felderítési feladatokra szabtak át.