A német államfő hangsúlyozta szolidaritását az ukrán néppel

Az elnök elmondta, hogy bár az emberek karácsonykor leginkább családi kötelékeiket és barátságaikat ápolják, a támogatás és a szolidaritás „nem csupán a földrajzilag közel lévőknek jár”.

„Ukrajna népére is gondolunk, amely ellen Oroszország immár csaknem négy éve folytat háborút” - szögezte le Steinmeier a hivatal által közzétett üzenetben, kiemelve, hogy az európaiaknak ismét fel kell fedezniük a bennük rejlő erőt és értékeket azért, hogy ennek megfelelően cselekedjenek.

„Az évszázadok alatt megértettük, milyen fontos - egyenesen alapvető - a szabadság az ember méltóság, az igazságos béke és a demokratikus önrendelkezés; nem adjuk fel ezeket, sem a magunk, sem pedig barátaink és partnereink esetében sem” - hangsúlyozta.

Az elnök egyúttal felszólította a németeket, legyenek bátrak és fogadják el a változásokat.