A frontvonalak befagyasztását irányozná elő az új amerikai béketerv

Az Egyesült Államok felülvizsgálta az Oroszországgal folytatott háború befejezésére vonatkozó tervét, amely mostantól a frontvonal befagyasztását írja elő - jelentette be szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy a terv mindazonáltal nem tér ki a területi kérdésekre.

Nem sokkal a Miamiban rendezett ukrán-amerikai tárgyalások után Zelenszkij azt mondta, a megbeszélések nyomán kidolgozott tervezet immár nem írja elő az ukrán csapatok kivonását a Donbasz általuk felügyelt mintegy 20 százalékából.

„A helyzet az, hogy az oroszok elvárnák, hogy vonuljunk ki, az amerikaiak pedig megoldást igyekeznek találni” - szögezte le Zelenszkij.

Ezzel összefüggésben az államfő felhívta a figyelmet, hogy bármilyen, az ukrán csapatok kivonásával kapcsolatos döntésről népszavazást kell kiírni, ehhez pedig 60 napos tűzszünetre lesz szükség. Moszkva mind ez idáig elutasította a fegyvernyugvásra tett javaslatokat azzal az indokkal, hogy a tűzszünet Kijevet erősítené.

A tervezet a frontvonalak befagyasztása mellett újabb demilitarizált övezetek kialakítását is előirányozza, amelyekre az amerikai delegáció „különleges gazdasági övezetekként” hivatkoztak.

Zelenszkij elmondta, hogy a miami megbeszélések során mindazonáltal nem sikerült egyetértésre jutni a donyecki régió, valamint a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzésének az ügyében. Mint mondta, az utóbbival kapcsolatban az amerikai fél közös, amerikai-ukrán-orosz felügyeletet javasolt, ám az államfő szerint ez az elképzelés „abszolút nem reális”.

Az új tervezetből eltávolították azt az orosz követelést, amely megtiltaná Ukrajnának a NATO-csatlakozást, ezzel kapcsolatban pedig Zelenszkij leszögezte: a NATO dolga eldönteni, szeretné-e befogadni Ukrajnát tagállamai közé.

Elmondta azt is, hogy a tervezet értelmében a tűzszüneti megállapodást követően „a lehető leghamarabb” elnökválasztást kell rendezni Ukrajnában.