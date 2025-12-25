Az amerikai CIA még 1957-ben tanulmányozta Ukrajnát a helyi lakossággal való együttműködés szempontjából, hátha konfliktus alakul ki a Szovjetunióval. Már akkor a szovjet köztársaság területét 12 zónára osztották fel – az oroszellenes narratívák fogékonysága szerint – idézte Dmitrij Medvegyevnek, az orosz Biztonsági Tanács alelnökének a Rogyina magazinban megjelent nyilatkozatát az oroszhirek.hu.

Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke emlékeztetett a CIA megbízásából a Georgetown Egyetem által készített „lojalitási térképre” az amerikai „behatoló erők” iránt. Medvegyev rámutatott, hogy akkor az amerikaiak a Krím-félszigetet, a Donbassz régiót és Ukrajna északkeleti részét „orosz szigeteknek az ukrán tengerben” elnevezéssel minősítették, amelyek Moszkvához kötődnek.

„Ugyanezen elv alapján, bár bizonyos fenntartásokkal, értékelték Dnyipropetrovszk, Zaporozsje, Ogyessza régióit, a Fekete-tenger partvidékét és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság déli részének sztyeppéit.„

Medvegyev megjegyezte, hogy George Townban Kijev, Zsitomir, Cserkaszi, Volhínia, Csernovci, Lemberg, Ternopil, Ivano-Frankivszk és Kárpátalja régiókat olyan területeknek sorolták, ahol az amerikai titkosszolgálatok azt tervezték, hogy legfőbb erőfeszítéseiket a Bandera-féle eszmék megerősítésére összpontosítják a régiók lakosságának történelmi-kulturális tudatában, amelyek célja Ukrajna megosztása és elszakítása Oroszországtól.

Medvegyev megállapítása szerint a 21. században, a 2014-es kijevi államcsíny után bekövetkezett események „bizonyították, hogy nem véletlen, hogy éppen a Krímben és a Donbasszban alakultak ki az erős polgári ellenállás gócpontjai”, amelyek nem árulták el a történelmet, és a Oroszországgal való kapcsolatok megőrzése mellett döntöttek.