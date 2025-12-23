Külföld
Tengeri drónokat fog gyártani Ukrajna és Portugália
A kooperáció célja az ukrán védelmi képességek fokozása
Európa védelmét is szolgálják az eszközök
Olekszandr Kamiszin elnöki tanácsadó hangsúlyozta, hogy az ukrán pilóta nélküli tengeri járművek (USV) már bizonyítottak az orosz hadihajók és tengeralattjárók ellen. Az új partnerség révén ezek az eszközök a jövőben Portugáliának is segíthetnek Európa tengeri határainak védelmében, erősítve a kontinens tengeri biztonságát.
Zelenszkij kiemelte Portugália szerepét az újjáépítésben is, különös tekintettel a csernyihivi és cserkaszi iskolák helyreállítására. Lisszabon emellett támogatta azt a közös európai döntést is, amely 90 milliárd eurós pénzügyi biztonsági garanciát nyújt Ukrajnának a következő évekre - írta meg a KárpátHír.