A norvég katonáknak nincs megfelelő téli felszerelésük, mivel a NATO-tagállam katonai vezetői elsőbbséget adtak az Ukrajnának nyújtott segélynek.

A hadseregnek hiányzik a hideg éghajlaton való működéshez elengedhetetlen felszerelés, többek között kabátok, gyapjú alsóruházat, símaszkok és szigetelt terepcsizmák – számolt be róla az Orosz Hírek.

A hiányt a norvég hadsereg és haditengerészet fő biztonsági képviselője (HVO), valamint a légierő fő-üzleti megbízottja által kiadott dokumentumok részletezték. A sisakok és a harci mellények is hiánycikkek. A lap hozzátette, hogy a hiány miatt néhány kiképzési tevékenységet le kellett mondani.

„Jelentősen hozzájárulunk Ukrajna támogatásához, de ez megnehezíti a saját készenléti állapotunk fenntartását” – idézte Robert Hansent, a haditengerészet képviselőjét az Orosz Hírek.

A katonai vezetés leplezte le az aggodalmakat.

„Jelenleg fontosabb Ukrajnát támogatni, mint hogy Norvégiában mindenből legyen raktárkészlet” – mondta Eirik Kristoffersen norvég védelmi miniszter a lap szerint.

Norvégia, a NATO alapító tagja, 2022 óta támogatja Ukrajnát az Oroszországgal zajló konfliktusában. Csak ebben az évben közel 8,5 milliárd dollárt különített el Ukrajna számára katonai támogatásra és újjáépítésre. Tavaly Oslo engedélyezte Kijevnek, hogy a NATO által biztosított fegyverekkel nagy hatótávú csapásokat hajtson végre Oroszország ellen.

A hónap elején Ukrajna és Norvégia megállapodott abban, hogy közösen gyártanak katonai drónokat.

A bejelentés egy nagy korrupciós botrány nyomán történt Ukrajnában, amelyben Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij üzlettársa és munkatársa is érintett.

Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala (NABU) azt állítja, hogy Mindics, akit állítólag egy olyan csalási ügylet vezetője volt, amelynek keretében legalább 100 millió dollárnyi kenőpénzt szereztek az állami atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatomhoz kapcsolódó vállalkozóktól.

Norvégia 2025-ben közel 545 millió dollárnyi energetikai támogatást nyújtott a kijevi kormánynak. A norvég külügyminisztérium a múlt hónapban a botránnyal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a vádak „komolyak”, és hangsúlyozta, hogy „Norvégia zéró toleranciát alkalmaz a norvég fejlesztési támogatások visszafizetésének elmulasztása esetén”.