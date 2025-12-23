Radu Miruta lett a védelmi miniszter

A román védelmi minisztériumot (MAPN) az utóbbi hónapban ügyvivőként vezető Radu Miruta eddigi gazdasági minisztert nevezte ki védelmi miniszterré kedden Nicusor Dan román államfő, a digitalizációs, vállalkozási és turisztikai minisztérium élére pedig Irineu Darau, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) Máramaros megyei szenátora kapott miniszteri kinevezést.

Nicusor Dan, Románia elnöke kinevezte a védelmi és a digitalizációs, vállalkozási és turisztikai minisztert

A bukaresti négypárti koalíciós kormány két új tagja kedden letette a hivatali esküt az elnöki hivatalban. A védelmi minisztérium vezetője egyben az USR-nek járó miniszterelnök-helyettesi posztot is betölti a kormányban.

A védelmi tárca éléről november végén kényszerült lemondani Ionut Mosteanu USR-politikus, akit szakmai önéletrajza meghamísításával gyanúsított meg a román média. Ilie Bolojan liberális miniszterelnök az USR javaslatára kérte a személycserét az államfőtől, aki kedden írta alá a kinevezésekről szóló elnöki rendeletet.

Az USR arra hivatkozva javasolta, hogy Miruta maradjon a védelmi minisztérium élén, hogy a politikus a gazdasági tárca vezetőjeként eddig is jelentős szerepet játszott a román védelmi ipar fejlesztését célzó programok és az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében beterjesztett román pályázat kidolgozásában.

A Bukaresti Műszaki Egyetem elektronika és távközlés karának mérnöki oklevelével és doktori címével rendelkező, 40 éves Miruta politikai karrierje előtt elmondása szerint „hobbiból” jogászi képesítést is szerzett a zsilvásárhelyi Constantin Brancusi Egyetemen.

A 39 éves Irineu Darau a bukaresti tudományegyetemen szerzett informatikusi oklevelet, 2020-ig, amikor Brassó megyében szenátorrá választották, szakmájában dolgozott, és emberi jogi, a kommunizmus bűneinek feltárásával foglalkozó civil szervezetekben vállalt szerepet.