Oroszország megerősítette teljes támogatását és szolidaritását Venezuela mellett

Oroszország megerősítette teljes támogatását és szolidaritását az Egyesült Államok katonai blokádjával a Karib-tengeren szembesülő Venezuela mellett – idézte az orosz külügyminisztérium közleményét az oroszhirek.hu .

Az előzményekhez tartozik, hogy Washington szeptember óta több hadihajót is a térségbe küldött, amelyekkel a kábítószer-kereskedelemben részt vevő hajókat támadják, és megakadályozzák az olajszállító tartályhajók be- és kihajózását az országból. Az Egyesült Államok azt állítja, hogy a kábítószer-kereskedők a kormány támogatásával Venezuelából működnek. Caracas következetesen tagadja ezeket az állításokat, és ragaszkodik ahhoz, hogy Washington a rezsimváltást tervezi, hogy hozzáférjen az ország természeti erőforrásaihoz.

Hétfőn Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonon beszélt venezuelai kollégájával, Yvan Gil-lel, és a minisztérium közleménye szerint „komoly aggodalmát fejezte ki Washington egyre eszkalálódó akciói miatt a Karib-tengeren”.

Lavrov hozzátette, hogy az amerikai katonai felkészülés „messzemenő következményekkel járhat a régióra nézve, és veszélyt jelenthet a nemzetközi tengeri hajózásra”. A hétvégén több média is névtelen amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai parti őrség „aktívan üldözi” a Karib-tenger nemzetközi vizein egy Venezuelához kapcsolódó olajszállító tartályhajót. Az elmúlt két hétben az amerikai erők már két tartályhajót is lefoglaltak.

Szeptember óta az amerikai haditengerészet több hajót is megsemmisített a dél-amerikai ország partjainál, amelyek állítólag kábítószert szállítottak. Donald Trump amerikai elnök azzal is fenyegetőzött, hogy „hamarosan” szárazföldi támadásokra is sor kerülhet.

Venezuela „kalózkodásnak” minősítette az olajszállító hajók amerikai lefoglalását, és azzal vádolta Washingtont, hogy „bábkormányt” akar létrehozni Caracasban.

Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök „szolidaritását fejezte ki a venezuelai néppel, és megerősítette támogatását a Maduro-kormánynak a nemzeti érdekek és a szuverenitás védelmében a külföldi nyomással szemben tanúsított elszántságáért”.

A hónap elején a kínai külügyminisztérium hasonlóan támogatta Caracas-t, kijelentve, hogy Peking ellenzi „minden egyoldalú fellépést és zaklatást”.