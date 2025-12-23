2025. december 23., kedd

Előd

Külföld

Letartóztattak öt zsidó telepest

Megtámadott egy palesztin családot és állataikat Ciszjordániában

 2025. december 23. kedd.
Letartóztattak öt zsidó telepes Ciszjordániában
Fotó: AFP/Ahmad Gharabli

Shiri Zsuzsa, az MTI tudósítója jelenti: Jeruzsálem, 2025. december 23., kedd (MTI) - Az izraeli hatóságok letartóztattak öt zsidó telepest, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megtámadtak egy palesztin családot és állataikat Ciszjordánia déli részén, Hebron mellett.

A telepesek keddre virradóan támadták meg egy palesztin család házát Szamú faluban, és paprikasprayjel lefújták az anyát és három gyermekét, valamint megsebesítették őket. Emellett a támadók leöltek a családi gazdaságban legalább két birkát, egyet pedig bántalmaztak.

A családtagokat a hatóságok később elszállították orvosi ellátásra.

Ennek a családnak az otthonát már a múlt hónapban is megtámadták: akkor maszkos telepesek szintén elpusztítottak több bárányt, és kárt okoztak az épületben.

A ház biztonsági kameráinak friss felvételein legalább hat embert látni, akik az éjszaka betörtek a házba, és jelentős anyagi kárt okoztak. Az izraeli hadsereg (IDF) és a rendőrség erői is kivonultak a helyszínre.

A rendőrség közölte, hogy a kiérkező járőrök számos bizonyítékot találtak a gyanúsítottak ellen, és a ciszjordániai rendőrség súlyos bűncselekményekkel foglalkozó egysége hallgatja ki őket.

