Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

A kijevi vezérkar elismerte az ukrán csapatok kivonását Sziverszkből

A hadműveletet a katonák életének érdekében rendelték el

MH/MTI
 2025. december 23. kedd. 22:01
A kijevi vezérkar kedden elismerte az ukrán csapatok kivonását a donyecki régióban fekvő Sziverszk frontvárosból, amelynek bevételét december 11-én jelentette be Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök.

A kijevi vezérkar elismerte az ukrán csapatok kivonását Sziverszkből
Az ukrajnai Sziverszkből kivonta csapatait a kijevi vezérkar
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Marek M. Berezowski

A hadvezetés keddi Facebook-közleménye szerint a csapatkivonást a katonák életének és a csapatok harcerejének megóvása érdekében rendelték el. Hangsúlyozták, hogy mindamellett súlyos veszteségeket okoztak az ellenségnek.

„Az (orosz) támadók előre tudtak törni jelentős számbeli fölényüknek és a kisebb rohamcsapatok nehéz időjárási körülmények között kifejtett folyamatos nyomásának köszönhetően” – áll a közleményben.

A háború kitörése előtt mintegy 10 ezer lakosú város környékén továbbra is súlyos harcok folynak.

