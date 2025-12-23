Külföld
A kijevi vezérkar elismerte az ukrán csapatok kivonását Sziverszkből
A hadműveletet a katonák életének érdekében rendelték el
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Marek M. Berezowski
A hadvezetés keddi Facebook-közleménye szerint a csapatkivonást a katonák életének és a csapatok harcerejének megóvása érdekében rendelték el. Hangsúlyozták, hogy mindamellett súlyos veszteségeket okoztak az ellenségnek.
„Az (orosz) támadók előre tudtak törni jelentős számbeli fölényüknek és a kisebb rohamcsapatok nehéz időjárási körülmények között kifejtett folyamatos nyomásának köszönhetően” – áll a közleményben.
A háború kitörése előtt mintegy 10 ezer lakosú város környékén továbbra is súlyos harcok folynak.