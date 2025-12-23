Külföld
Budapesten tárgyalhat Trump és Putyin - egyre konkrétabb az időpont
A paksi bővítés lehet az apropó
Minden szem Budapestre szegeződhet. Érkezik a Trump-Putyin találkozó
Fotó: AFP/POOL/Gavriil Grigorov
Ruszlan Bortnyik, az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója fogalmazta meg a prognózist a Politeka YouTube-csatornán.
A politológus szerint körülbelül 50 százalék az esélye annak, hogy Putyin és Trump februárban a magyar fővárosban találkozik. Szerinte ekkor Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországra látogathat, ugyanis a tervek szerint a Paks II Atomerőmű esetében 2026. február 5-én történik meg az első betonöntés.
Az igazgató úgy véli, ekkor a legmagasabb annak a valószínűsége, hogy Donald Trump amerikai elnök is ugyanekkor Budapestre érkezik - írta meg a Mandiner.