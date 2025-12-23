Budapesten tárgyalhat Trump és Putyin - egyre konkrétabb az időpont

Moszkovszkij Komszomolec arról ír, hogy az ősszel meghiúsult amerikai–orosz csúcstalálkozót 2026 februárjában pótolhatják be a magyar fővárosban.

Ruszlan Bortnyik, az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója fogalmazta meg a prognózist a Politeka YouTube-csatornán.

A politológus szerint körülbelül 50 százalék az esélye annak, hogy Putyin és Trump februárban a magyar fővárosban találkozik. Szerinte ekkor Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországra látogathat, ugyanis a tervek szerint a Paks II Atomerőmű esetében 2026. február 5-én történik meg az első betonöntés.

Az igazgató úgy véli, ekkor a legmagasabb annak a valószínűsége, hogy Donald Trump amerikai elnök is ugyanekkor Budapestre érkezik - írta meg a Mandiner.