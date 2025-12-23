Elfoglalta Prilipka települést Harkiv megyében és Andrijivkát Dnyipropetrovszk megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán, valamint tömeges csapást mért ukrán hadiipari létesítményekre és az őket ellátó energetikai létesítményekre – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca a nagy hatótávolságú, szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel, köztük Kinzsal hiperszonikus rakétákkal és drónokkal végrehajtott támadást az orosz polgári célpontok elleni ukrán „terrortámadásokkal” indokolta.

A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, folytatták a donyecki régióban lévő Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint Rodinszke „megtisztítását”. A tájékoztató szerint több mint 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai, kikötői és raktárinfrastruktúra több, katonai célokra használt objektumát, valamint nagy hatótávoságú drónok vezetési pontjait, egy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 56 repülőgéptípusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Sztavropoli területen lévő Bugyonnovszk ipari zónájában több helyen tűz ütött ki.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos kedden közölte, hogy a kurszki régió 12 kurszki lakosa hazatérésének dátumát az ukrán fél még mindig nem nevezte meg. A határmenti orosz megye 2024 augusztusától átmenetileg az ukrán fegyveres erők ellenőrzése alá került területeiről az ombudsman szerint erőszakkal hurcolták el a helyi lakosok egy részét az ukrajnai Szumi városba. Moszkalkova közreműködésével eddig több csoportban, Fehéroroszországon keresztül, száznál több embert szállítottak vissza Oroszországba.

Szergej Novikov, az orosz elnök társadalmi projektekért felelős megbízottja a Népfront elnevezésű szervezet központi törzsének tanácskozásán azt mondta, hogy 167 ezer háborús veterán tért vissza a „különleges hadműveletből” a polgári életbe.

„Mindannyian kívánjuk a győzelmet. Ha holnap meglesz a győzelem, akkor ennek a többszöröse fog visszatérni” – hangoztatta Novikov a TASZSZ szerint.