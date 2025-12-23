Európának nincs pénze arra, hogy továbbra is támogassa Ukrajnát az Oroszországgal fennálló konfliktusban, ezért kompromisszumra van szükség – idézte Thierry Mariani, az Európai Parlament francia képviselőjét a TASZSZ hírügynökség.

„Ukrajna fizetésképtelen, az európaiaknak nincs pénzük a háború folytatására. Az Európai Unió most döntött úgy, hogy 90 milliárd eurós hitelt nyújt Kijevnek, amelyet az soha nem fog visszafizetni” – mondta. „Ez tönkre fogja tenni Európát.”

A francia törvényhozó szerint ma már kevés függ Európától az ukrán rendezés tekintetében. „Európa ma nem aktív szereplő: Washington döntéseire és az Egyesült Államok által folytatott tárgyalások eredményeire vár. De meg vagyok győződve arról, hogy ha a helyzet kedvezővé válik a tárgyalások folytatásához, Emmanuel Macron francia elnök az egyik legharciasabb szereplőből az egyik legbékésebbé válik” – jegyezte meg.

Azt is elmondta, hogy nem lát lehetőséget arra, hogy Európa nagyobb beleszólást kapjon a konfliktus rendezésébe.

„Eddig Európa másodlagos szerepet kapott. Az elsődleges szereplők itt Oroszország és az Egyesült Államok. De Európa fogja fizetni a számlát, míg az amerikaiak kapják a szerződéseket. Olyan helyzetben vagyunk, amikor a franciák, vagy inkább az európaiak világosan látják, hogy nem ők irányítják a fejleményeket” – idézte Marianit az oroszhirek.hu.