A mianmari junta erőszakkal terelné az embereket az urnákhoz

A mianmari junta erőszakkal igyekszik rávenni az embereket a hét végén tartandó választásokon való részvételre – figyelmeztetett kedden az ENSZ emberi jogi főbiztosa, és felszólította a délkelet-ázsiai ország vezetését, ne kényszerítse ki a voksolást a lakosságból, és adjon teret a szólásszabadságnak.

Közleményében Volker Türk ismét azt hangoztatta, hogy az ország belpolitikai helyzete nem alkalmas a választásokra, amelyekre szerinte „erőszak és elnyomás közepette kerül sor”.

„”Nincsenek meg mindazon feltételek – például a véleménynyilvánítás és a szabad gyülekezés joga –, amelyek lehetővé tennék az emberek szabad és valódi részvételét a voksoláson„ – jelentette ki, és felhívta a figyelmet arra, hogy az úgynevezett ”választások védelmét célzó jogszabály„ ürügyén máris több tucat olyan embert vettek őrizetbe, aki csupán a szólásszabadsághoz való jogával akart élni, néhányat pedig súlyos börtönbüntetésre ítéltek, mert a szavazást bíráló posztereket tett ki.

A főbiztos ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy az emberek a juntával szemben álló fegyveres csoportok fenyegetőzéseinek is ki vannak téve, a vezetés ellen harcoló gerillák ugyanis igyekeznek megakadályozni a választásokat és már több támadást is intéztek a voksolást szervező kormányhivatalok, illetve a szavazóbizottságok tagjai ellen.

Mianmarban a 2021-ben puccsal hatalomra került junta már több alkalommal elhalasztotta a szavazást a rossz biztonsági helyzetre hivatkozva, valamint a puccs nyomán bevezetett szükségállapotot is többször meghosszabbította. Utóbbit azzal indokolta, hogy ”a szabad és tisztességes voksoláshoz békére és stabilitásra van szükség„.

A választásokat végül december 28-ra tűzték ki.