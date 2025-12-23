A lengyeleket és a magyarokat rendkívüli barátság köti össze

A lengyeleket és a magyarokat a térség viszonylatában egyedülálló barátság köti össze, amelyet ápolni kell - jelentette ki az utóbbi időben külföldön, ezen belül Magyarországon élő Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter kedden a Radio Wnet lengyel konzervatív csatornának.

A terjedelmes interjúban Ziobro arra is kitért, hogy minap Európa több országában, ezen belül Belgiumban és Magyarországon is megfordult az ellene folytatott lengyelországi ügyészségi eljárás miatt.

Elmondta: nagy benyomást tett rá a magyarok barátsága a lengyelek iránt. „Ők talán még jobban érzik ezt a barátságot, mint mi, nagyon mély náluk a történelmi kötelékek tudata” - fogalmazott Ziobro.

Ez azzal is összefügg, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „különös fontosságot tulajdonít” ennek a hagyománynak - mondta Ziobro, hozzátéve: a magyar kormány történelempolitikája figyelemre méltó, a lengyeleknek „van kitől tanulniuk ebben a tekintetben”.

Ziobro több részletben is felidézte Magyarország segítségét az 1920-as lengyel-bolsevik háború során, ezen belül azt, hogy Teleki Pál egykori miniszterelnök döntésére magyar lőszert szállítottak a harcoló lengyeleknek. A lengyel politikus arra is utalt, hogy második miniszterelnöki hivatali időszakában, 1939 szeptemberében Teleki elutasította Hitler felkérését, és nem engedte át Magyarországon a Lengyelország elleni támadásra készülő német csapatokat.

„Ezek szép baráti gesztusok” - húzta alá Ziobro, hozzáfűzve: „nincs sok barátunk a szomszédságban, igazából Magyarországon kívül nincsenek ilyen történelmi kapocsok köztünk és a környező országok között”. Ezt érdemes emlékezetben tartani, és „ápolni ezeket a kapcsolatokat, nemcsak a mai perspektívából” - hangsúlyozta Ziobro.

Ziobrót Lengyelországban hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással, összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, amelyekért összesen 25 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Az ügyészség szerint az előző, a Jog és Igazságosság párt vezette kormány idején igazságügyi miniszterként a tárca munkatársaiból is álló „szervezett bűnözői csoportot hozott létre és irányított”.

A lengyel parlamenti többség novemberben hagyta jóvá Ziobro képviselői mentelmi jogának felfüggesztését, és hozzájárult az esetleges letartóztatásához is. Az ügyészség ezt követően kezdeményezte Ziobro három hónapos előzetes letartóztatását.

A bíróság hétfőn döntött volna ebben a kérdésben, a tárgyalást azonban január 15-re elnapolták. Az ügyészség ugyanis nem továbbította a törvényszékhez a teljes bizonyítóanyagot, ezen belül a titkosított dokumentumokat. Ziobro ügyvédje szerint ezen iratok tartalma a védence mellett szól. A bíróság elfogadta ezt az érvelést, amikor a tárgyalást elnapolta.