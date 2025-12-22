Új fegyver érkezik Ukrajnába

Nagy-Britannia december 15-én végrehajtotta a Brakestop projekt keretében fejlesztett új cirkálórakéta első kísérleti indítását. A Defense Equipment & Support (DE&S) vezetője, Anna-Lee Reilly megerősítette: a fejlesztés koncepciója a „vásárolj, tesztelj és skálázd” modellre épül, a végső cél pedig az eszközök Ukrajnába szállítása.

A teszt már lezajlott – a kérdés, mikor vetik be

A Brakestop projekt 2024 szeptemberében indult azzal a céllal, hogy gyorsan kifejlesszenek egy költséghatékony cirkálórakétát. A követelmények szerint a fegyvernek 600 kilométeres hatótávolságot kell elérnie legalább 600 km/h sebességgel, miközben egy 200–300 kilogrammos robbanófejet juttat célba.

A fejlesztésnél kiemelt szempont volt az ellenálló képesség: a rakétának műholdas navigáció nélkül, erős rádióelektronikai zavarás (EW) mellett is pontosnak kell maradnia, legfeljebb 30 méteres eltéréssel. Az árplafont darabonként 400 ezer fontban (körülbelül 537 ezer dollár) határozták meg - számolt be róla a Kárpát Hír.

A projektbe az elmúlt 12 hónap során 27 vállalatot vontak be, bár a tesztelt prototípus gyártóját egyelőre nem nevezték meg. A terv szerint a fegyvernek alkalmasnak kell lennie a tömeggyártásra, évi 240 darabos induló kapacitással.

Bár a projektet gyors reagálásúnak szánták, a beszámolók szerint a tesztekre a tervezettnél később került sor. Eredetileg úgy számoltak, hogy a gyártás már 2025 szeptemberéig elindulhat, ám a múlt héten elismerték, hogy ez a határidő tarthatatlan, így a sorozatgyártás kezdete 2026-ra tolódik.