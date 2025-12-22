Romániában a fasiszta propaganda vádjával bíróság elé állított Calin Georgescuban bíznak a legtöbben

Egy friss felmérés szerint Romániában a fasiszta propaganda és az alkotmányos rend elleni felbujtás vádjával bíróság elé állított Calin Georgescu volt államfőjelöltben bíznak a legtöbben, a kormányoldal által szélsőségesnek nevezett, magát szuverenistaként meghatározó Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) pedig magabiztos győzelmet aratna, ha most rendeznének parlamenti választásokat.

A román szélsőjobboldali politikus, Calin Georgescu (k) a legnépszerűbb a román választók körében

A CURS közvéleménykutató intézet december 10-19 között végzett, a News.ro portál által ismertetett felmérésében a megkérdezettek 40 százaléka jelezte, hogy bízik Georgescuban. George Simion AUR-elnök bizalmi indexét 37 százalékon mérte a CURS, míg a májusi elnökválasztáson győztes Nicusor Dan államfő a harmadik helyre szorult, benne a megkérdezettek 35 százaléka bízik.

A középmezőnyben Ciprian Ciucu, Bukarest frissen megválasztott nemzeti liberális párti (PNL) főpolgármestere következik 27 százalékkal, megelőzve pártelnökét, Ilie Bolojan miniszterelnököt, és Sorin Grindeanu házelnököt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, akiknek a bizalmi indexét 25 százalékon mérte a közvéleménykutató.

A lista végén az SOS Romania pártot vezető, botránykeltéseiről elhíresült Diana Sosoaca EP-képviselő (16 százalék), Dominic Fritz, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) frissen román állampolgárságot szerző elnöke (15 százalék) és Anamaria Gavrila, a - Calin Georgescu tavalyi elnökjelöltségét támogató, addig ismeretlen - Fiatal Emberek Pártja (POT) elnöke (12 százalék) szerepel.

Ha most rendeznének parlamenti választásokat, a megkérdezettek 35 százaléka az AUR-ra, 22 százaléka a PSD-re, 19 százaléka a PNL-re, 9 százaléka az USR-re, 5 százaléka a Romániai Magyar Demokrata Szövetségre (RMDSZ) szavazna. A mostani adatok szerint az SOS is átlépheti az 5 százalékos parlamenti küszöböt, a 3 százalékos POT azonban nem.

A CURS közvéleménykutatásában a megkérdezettek 21 százaléka mondta azt, hogy az ország jó irányba tart, 75 százalékuk viszont úgy értékelte, hogy Románia rossz irányba halad.