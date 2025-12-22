Orbán ötlete Macron asztalán

Az ukrán elnök szerint most az a legfontosabb, hogy a jelenlegi szövetségesi formátum egyben maradjon, és az Egyesült Államok közvetítői szerepe megmaradjon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a béketárgyalásokon kulcsfontosságúnak tartja az Egyesült Államok részvételét. Emmanuel Macron francia elnöknek azt a javaslatát is értékelte, amely szerint az Európai Uniónak helyre kellene állítania az interakciót Oroszországgal, ha Washington szerepvállalása megváltozna – írta meg a Mandiner. Orbán Viktor is hosszú hónapok óta arról beszél, hogy helyre kell hozni a diplomáciai párbeszédet Moszkvával.

Zelenszkij megerősítette, hogy Macron felvetette a további lépések szükségességét is arra az esetre, ha az Egyesült Államoknak nem sikerülne megállítania Oroszországot. Az ukrán államfő ugyanakkor úgy látja, most mindenekelőtt a meglévő szövetségesi formátum megőrzése a legfontosabb cél.

„Azt mondtam neki, és most is nyíltan megismétlem: küzdeni kell az Amerikai Egyesült Államokért, küzdeni kell egy olyan formátumért, ahol minden szövetségessel együtt vagyunk, és ahol Amerika a mediátor, az európai szövetségesek pedig támogatnak minket” – mondta Zelenszkij.

Hozzátette, hogy ha ez a szövetség kudarcot vallana, akkor mindenki más lehetőségeken és formátumokon fog gondolkodni, de szerinte „még küzdeni kell” azért, hogy a mostani keretek fennmaradjanak.

A háború lezárásáról szóló diplomáciai erőfeszítésekkel kapcsolatban az ukrán elnök korábban már jelezte, hogy készen áll egy 20 pontos béketerv.