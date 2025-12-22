Külföld
Nem maradt következmény nélkül Odessza
Zelenszkij menesztette Dmytro Karpenkot, a Déli Légiparancsnokság vezetőjét
A térségben az elmúlt napokban kritikusra fordult a helyzet az intenzív orosz légitevékenység miatt.
Oroszország december 19-én éjjel támadta Odessza megye kikötői infrastruktúráját, a csapásokban legalább nyolcan meghaltak és huszonheten megsérültek. Az áldozatok közül többen egy buszon utaztak, amely a támadás központjában állt. Egy nappal korábban egy orosz drón egy civil autót talált el egy hídon, a támadásban egy nő életét vesztette, három gyermeke pedig megsérült – írta meg a Kárpát Hír.
Az elnök újságíróknak kifejtette, hogy a légvédelem megerősítése mellett a vezetésben is változásokra van szükség.
„Úgy gondolom, találnak majd másik jelöltet. Időben és gyorsan kell reagálnunk” – fogalmazott Zelenszkij, hozzátéve, hogy a legfontosabb feladat az emberek és a régiók védelme.
Az odesszai kikötők az orosz erők rendszeres célpontjai, a legutóbbi támadások napokig tartó áramszüneteket és vízhiányt okoztak a lakosságnak. A Déli Légiparancsnokság felelős ezen stratégiai területek védelméért, így a parancsnok leváltása közvetlen válasz a romló biztonsági helyzetre.