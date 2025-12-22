Nem maradt következmény nélkül Odessza

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 20-án bejelentette, hogy Ukrajna le kívánja váltani a Déli Légiparancsnokság vezetőjét, Dmytro Karpenkót. A döntést az elnök az Odessza megyét ért súlyos orosz támadásokkal indokolta, hangsúlyozva, hogy a parancsnoki struktúra frissítésére a hatékonyabb védekezés érdekében van szükség.

Zelenszkij leváltja a déli légierő parancsnokát az odesszai tragédiák után

A térségben az elmúlt napokban kritikusra fordult a helyzet az intenzív orosz légitevékenység miatt.

Oroszország december 19-én éjjel támadta Odessza megye kikötői infrastruktúráját, a csapásokban legalább nyolcan meghaltak és huszonheten megsérültek. Az áldozatok közül többen egy buszon utaztak, amely a támadás központjában állt. Egy nappal korábban egy orosz drón egy civil autót talált el egy hídon, a támadásban egy nő életét vesztette, három gyermeke pedig megsérült – írta meg a Kárpát Hír.

Az elnök újságíróknak kifejtette, hogy a légvédelem megerősítése mellett a vezetésben is változásokra van szükség.

„Úgy gondolom, találnak majd másik jelöltet. Időben és gyorsan kell reagálnunk” – fogalmazott Zelenszkij, hozzátéve, hogy a legfontosabb feladat az emberek és a régiók védelme.

Az odesszai kikötők az orosz erők rendszeres célpontjai, a legutóbbi támadások napokig tartó áramszüneteket és vízhiányt okoztak a lakosságnak. A Déli Légiparancsnokság felelős ezen stratégiai területek védelméért, így a parancsnok leváltása közvetlen válasz a romló biztonsági helyzetre.