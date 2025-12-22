Millárdokat spórolhat Ukrajna

Ukrajna hitelezőinek elsöprő többsége támogatta azt az átalakítási tervet, amelynek keretében teljes mértékben kivezetik a vitatott, GDP-hez kötött garanciajegyeket. A Pénzügyminisztérium közlése szerint a lépés kulcsfontosságú az ország államháztartásának stabilizálása szempontjából a háború alatt és az azt követő újjáépítés során.

A szavazásra jogosult befektetők 99,06 százaléka támogatta a csereügyletet, ami jócskán meghaladja a kötelező érvényű átváltáshoz szükséges 75 százalékos küszöböt – közölte a tárca a Euronext Dublinon keresztül.

A tranzakció mintegy 2,6 milliárd dollár névleges értékű értékpapírt érint. Ezeket még a 2015-ös adósságrendezés során bocsátották ki, miután Oroszország annektálta a Krímet és megtámadta Kelet-Ukrajnát - írta meg a Kárpát Hír.

A jóváhagyott feltételek szerint Ukrajna a garanciajegyeket új, hagyományos államkötvényekre (úgynevezett Step-Up C és kisebb részben Step-Up B jegyekre) cseréli, amelyek össznévértéke mintegy 3,5 milliárd dollár, és lejáratuk 2030 és 2034 közé esik. Emellett az állam törölt 604 millió dollárnyi, korábban visszavásárolt saját tulajdonú garanciajegyet is.

A kijevi pénzügyi vezetés régóta érvelt amellett, hogy a GDP-hez kötött papírok strukturális kockázatot jelentenek, különösen egy háború utáni gyors gazdasági felpattanás esetén. A 2015-ös feltételek értelmében ugyanis Ukrajnának fizetnie kellett, ha a reál-GDP növekedése meghaladta a 3 százalékot, a kifizetéseknek pedig 2025 után nem volt felső határa.

A minisztérium becslései szerint a gazdasági helyreállás ütemétől függően 2025 és 2041 között a kifizetések összege 6 és 20 milliárd dollár között mozoghatott volna. A kockázat valósággá vált, amikor az ukrán gazdaság 2023-ban 5,3 százalékkal nőtt a 2022-es zuhanás után, ami egy 643 millió dolláros fizetési kötelezettséget váltott ki – ezt az igényt a mostani szerkezetátalakítás részeként rendezték.

„Egy toxikus eszközt távolítunk el, amely súlyos fiskális fenyegetést jelentett Ukrajnára, és veszélyeztethette volna a helyreállítást és az újjáépítést”

– fogalmazott Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy az ügylet „dollármilliárdokat” takarít meg az országnak.

Az elszámolási folyamat a következő napokban zajlik le, és várhatóan még az év vége előtt lezárul. Ezzel Ukrajna befejezi a háború előtti államadósságának átalakításáról szóló tárgyalásokat.