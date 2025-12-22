Az az őrültek háza, amiben az EU azt hiszi, hogy képes egyszerre Oroszországot és az Egyesült Államokat megregulázni, a saját akaratának a teljestésére kényszeríteni, az egész egyszerűen nem jellemezhető másként, mint színtiszta őrület

Ahogy az orosz-amerikai kapcsolatok egyértelműen enyhültek az utóbbi időben, úgy került vissza az orosz kormányzat, és ezáltal az orosz közvélemény fókusza a jelek alapján okkal, a háború kirobbantásával gyanúsított brit vezetésre - mondta a Magyar Hírlapnak Somkuti Bálint. A biztonságpolitikai szakrtő megjegyezte, azok a kijelentések, amelyek szerint Oroszország atomcsapást mérne Nagy-Britanniára nyilvánvalóan túlzóak, hiszen a NATO tagállamaként ezt az egész NATO egy támadásként értékelné és így is reagálna rá, viszont nagyon jól mutatja, hogy egyrészt egy ellenségképre mindenképpen szükség van egy ilyen típusú háborúban, másrészt pedig azt, hogy a britek sokáig meg tudták úszni a következményeit a világ összes ügyébe való beleszólásoknak, de ez a folyamat mostanra már egyértelműen fenntarthatatlanná vált, és a következmények nem sokára utol fogják őket érni.

"A boxban és a többi küzdősportban, harcművészetben nem véletlenül vannak súlycsoportok. Nagyon könnyű belátni, hogy egy száz kiló fölötti szuper nehéz súlyú sokkal erősebbet tud ütni, mint egy lepke súlyú boxszoló. Ezek a szempontok érvényesek a nemzetközi kapcsolatokban is. Az Európai Unió, amelyik messze a saját súlycsoportján kívül igyekszik felvenni a versenyt a katonai nagyhatalomnak számító Oroszországgal, most az amerikai nemzeti biztonsági stratégia nyilvánosságra hozatalával, mintha az USA-val is megpróbálna katonai versenybe kezdeni. És bár gazdaságilag valóban egy nagyhatalom az öreg kontinens, nem szabad elfelejteni, hogy ez a képessége, ez a hatalom is folyamatosan gyengül" - fogalmazott Somkuti Bálint.

A szakértő megjegyezte, az az őrültek háza, amiben az EU azt hiszi, hogy képes egyszerre Oroszországot és az Egyesült Államokat megregulázni, a saját akaratának a teljestésére kényszeríteni, az egész egyszerűen nem jellemezhető másként, mint színtiszta őrület. Az Európai Unió vezetése számára nem nagyon marad más, mint előbb-utóbb kénytelen leszsz nyilvánosan beismerni, hogy messze meghaladja a kontinens képességét az a terv, amelyet nemrégiben olyan nyilvánosan és egyértelműen dédelgetett, úgy Oroszország, mint az Egyesült Államok megregulázása.