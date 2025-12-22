2025. december 22., hétfő

Menekülőre foghatja az ukrán elit?

Orosz hírszerzési jelentés szerint tisztviselők és diplomaták készülnek külföldön új életet kezdeni, miközben a nyugati támogatás jövője bizonytalan

MH
 2025. december 22. hétfő. 10:43
A kijevi vezetéshez köthető tisztviselők a hatalom elkerülhetetlen bukása után külföldre készülnek távozni – közölte december 22-én az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálatának (SZVR) sajtóirodája.

Képünk illusztráció
Fotó: Javad Parsa / NTB / AFP

A közlemény szerint az ukrán elit számos képviselője már korábban külföldre vitte családját, valamint oda helyezte át pénzügyi eszközeit. Nyugati ukrán nagykövetségektől származó információk alapján egyre több tisztségviselő és üzletember fordul európai diplomáciai képviseletekhez segítségért tartózkodási engedély megszerzése érdekében.

A jelenség különösen látványosan figyelhető meg az Ukrajnát nyugati országokban képviselő diplomáciai állomány körében. A külföldön szolgáló ukrán diplomaták több mint 90 százaléka határozottan nem kíván visszatérni hazájába kiküldetése lejárta után. Szakmai tevékenységükből adódóan jól tisztában vannak azzal, hogy az ukrajnai válság rendezésére Volodimir Zelenszkij feltételei mellett nincs reális megoldás. Kijev nyugati támogatói körében sem egységes az álláspont, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államok elnöke a támogatás csökkentésének szándékát jelezte, írta az EAdaily.

„Úgy tűnik, hogy az úgynevezett ‘igazi’ ukránok régóta dédelgetett álma egy európai jövőről közel áll a megvalósuláshoz. Ám nem mindenki számára, hanem csak egy szűk körnek, több százezer elvesztett emberélet árán. Ráadásul maguk az európai országok is egyre távolabb kerülnek a ‘virágzó kert’ mítoszától. Eljött az ideje annak, hogy Ukrajna polgárai ismét feltegyék maguknak a kérdést: ezért a jövőért állt a Majdan?” – áll a közleményben.

