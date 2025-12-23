Lettország meghosszabbítja a megerősített határvédelmet Fehéroroszországgal közös határán

Lettország 2026. június 30-ig meghosszabbítja a megerősített határvédelmet Fehéroroszországgal közös határán - közölte hétfőn a rigai belügyminisztérium.

A tárca indoklása szerint az intézkedésre "az illegális határátlépési kísérletek továbbra is aránytalanul magas száma" miatt van szükség. A minisztérium hozzátette, hogy az idén illegális bevándorlók több mint 12 ezer határsértési kísérletét akadályozták meg Fehéroroszország felől.

A megerősített határvédelmi szabályozás keretében a lett határőrség széles körű felhatalmazásokat élvez a balti állam Fehéroroszországgal közös, mintegy 172 kilométer hosszú határa mentén lévő keleti térségekben. Mindamellett a hatóságok 2026 végéig további műszaki infrastruktúrával tervezik erősíteni a határvédelmet.

Lengyelország, Litvánia és Lettország határa 2021 óta fokozott migrációs nyomás alá került Fehéroroszország irányából. Az Európai Unió azzal vádolja Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy migrációs válság megszervezésével torolja meg a nyugati szankciókat. Lukasenka tagadja ezt.