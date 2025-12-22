Közelebb a békéhez, mint valaha?

Konstruktívnak nevezte az amerikai féllel folytatott floridai tárgyalásokat vasárnap esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij, aki jelenleg az ukrán delegációt vezető Rusztem Umerov jelentésére vár a békefolyamat részleteiről és időzítéséről.

Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP via AFP

Dokumentumok és határidők

Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a tárgyalócsoport vasárnap ismét találkozott Donald Trump megválasztott amerikai elnök képviselőivel. A munka középpontjában a háború lezárását, a biztonsági garanciákat és az ország újjáépítését rögzítő dokumentumok kidolgozása áll.

„Részletesen végigmegyünk minden ponton, és van konstruktivitás az amerikai fél részéről. Ez fontos!”

– fogalmazott az államfő.

Kiemelte: a felek már nemcsak az elvekről, hanem a döntések végrehajtásának lehetséges időkereteiről, a „timingról” is egyeztetnek. Zelenszkij részletes beszámolót vár Rusztem Umerovtól, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárától, valamint Andrij Hnatovtól.

Párhuzamos orosz–amerikai szál

Az ukrán forrás emlékeztetett: a diplomáciai nagyüzem több szálon fut Miamiban. Kirill Dmitrijev, a Kreml képviselője a hírek szerint december 20–21-én szintén a városban tartózkodik, hogy Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, Trump vejével tárgyaljon az amerikai „béketervről”.

Donald Trump korábban, december 18-án úgy nyilatkozott, véleménye szerint az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások „közelednek az eredményhez” - írta meg a Kárpát Hír.