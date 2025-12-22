J.D. Vance az amerikai konzervatívok egységének megőrzésére szólított fel

Az alelnök az AmericaFest nevű háromnapos nagyszabású konzervatív eseményen azt hangoztatta, hogy a Donald Trump politikája által fémjelzett és általa életre hívott "Amerika az első" mozgalom támogatói széles körből érkeznek. Úgy fogalmazott, hogy ez a mozgalom nyitott "a szabad gondolkodók" számára, akik szeretik a hazájukat.

Az amerikai konzervatív mozgalom egységének megőrzésére szólított fel J.D. Vance alelnök a meggyilkolt Charlie Kirk által alapított szervezet, a Turning Point USA éves nagygyűlésén Arizonában vasárnap

J.D. Vance kijelentette, hogy a széthúzásnak nincs helye a konzervatívok között, amivel arra utalt, hogy az eseményen is voltak egymást bíráló felszólalók.

Az alelnök a Trump-adminisztráció szűk első évének eredményei közül kiemelte a határ lezárását az illegálisan érkezők elől, beszélt az amerikai polgárok körében növekvő foglalkoztatásról és az üzemanyagárak jelentős mérséklődéséről.

Az adminisztráció politikai megközelítését illetően hangsúlyozta, hogy "az Egyesült Államok a kemény munkában és az érdemben hisz". Az értékválasztást tekintve arról beszélt, hogy az Egyesült Államok "keresztény nemzet és mindig az is fog maradni". Ugyanakkor megjegyezte, hogy az elmúlt másfél évtizedben sok politikai erő viselt háborút a keresztények és a kereszténység ellen az országban.

J.D. Vance felidézte a merényletben meghalt Charlie Kirk elvesztésének hatását a konzervatívokra, és barátként is emlékezett rá.

Az alelnök záróbeszéde előtt Erika Kirknek, a Turning Point USA új elnökének és Charlie Kirk özvegyének meghívására színpadra lépett Nicki Minaj énekesnő, aki hitről és a konzervatív értékekről vallott nézeteiről beszélt.

Az esemény egyik szombati kiemelt felszólalója Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója volt, aki az Egyesült Államok kulturális egységét fenyegető "iszlám ideológia" veszélyét vázolta fel.

"Ha nem lépünk, és nem azonosítjuk a fenyegetést, nem határozzuk meg és hívjuk fel rá a figyelmet, nem cselekszünk, akkor abban a helyzetben találjuk magunkat, mint sok európai ország" - fogalmazott. Emellett bírálta sok nyugati ország politikai megközelítését, aminek jegyében "valakit letartóztathatnak, mert olyan közösségi médiabejegyzést tesz közzé, amit valaki, valahol offenzívnek talál". Jelezte, hogy Németországban az iszlamista fenyegetés miatt sok helyütt nem tartják meg a karácsonyi vásárokat.

"Ez az iszlamista ideológia közvetlen veszély a szabadságunkra, mert politikai ideológiájának középpontjában egy globális kalifátus megteremtése áll, ami itt, Amerikában is kormányozna bennünket, és fenyegeti a nyugati civilizációt" - fogalmazott Tulsi Gabbard.

A háromnapos eseményen többek mellett beszédet tartott Tom Homan, a kitoloncolásokért is felelős elnöki határügyi megbízott, ifjabb Donald Trump, Tucker Carlson műsorvezető, valamint a Trump-adminisztráció több tagja.