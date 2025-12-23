Fókuszban a katonai és biztonsági együttműködés bővítése

Miután a katonai és biztonsági együttműködés bővítéséről tárgyalt Benjámin Netanjahu izraeli, Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök és Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök Jeruzsálemben hétfőn, a médiának tett hétfő esti nyilatkozatában Netanjahu üzent Recep Tayyip Erdogan török elnöknek nevének említése nélkül.

Miután a katonai és biztonsági együttműködés bővítéséről tárgyalt Benjámin Netanjahu izraeli, Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök és Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök Jeruzsálemben hétfőn, a médiának tett hétfő esti nyilatkozatában Netanjahu (képünkön) üzent Recep Tayyip Erdogan török elnöknek nevének említése nélkül

"Azoknak, akik arról álmodoznak, hogy birodalmakat hozhatnak létre, és uralhatják az országainkat, azt üzenem: felejtsék el. Ez nem fog megtörténni. Ne is gondoljanak rá. Elkötelezettek vagyunk, és képesek vagyunk megvédeni magunkat, és az együttműködés erősíti ezeket a képességeket. Mi, a kelet-mediterrán térség demokráciái, együtt a biztonságot, a jólétet és a szabadságot fogjuk előmozdítani" - mondta Netanjahu.

A görög miniszterelnökkel és a ciprusi elnökkel oldalán Benjámin Netanjahu kijelentette: "Tudjuk, hogy Irán az utóbbi időszakban hadgyakorlatokat tart. Figyelemmel kísérjük ezt, és megtesszük a szükséges előkészületeket. Világosan szeretném jelezni Iránnak: bármilyen Izrael elleni lépést rendkívül kemény válasz fog követni."

"Hangsúlyoztuk annak jelentőségét, hogy a három ország az Egyesült Államokkal együtt beilleszkedjen a regionális szerkezetbe. Tárgyaltunk a védelemről és a biztonsági együttműködésről. Sokkal többet lehet tenni, sokkal többet lehet elérni a terrorizmus elleni küzdelemben, a kiberbiztonság terén és az energiabiztonságban, a térség stabilitásának támogatása mellett" - mondta a ciprusi elnök.

A háromoldalú megbeszélést megelőzően Netanjahu külön-külön találkozott Jeruzsálemben a görög miniszterelnökkel és a ciprusi elnökkel.

A miniszterelnöki hivatal közlése szerint "személyes megbeszélést folytattak, amelyet kibővített találkozó követett a külügyminiszterek és további magas rangú tisztségviselők részvételével".

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter a legmagasabb szintű megbeszélések előtt diplomáciai egyeztetéseket folytatott görög és ciprusi kollégájával - közölte a tárcavezető hivatala, hozzátéve, hogy a miniszterek este háromoldalú találkozót is tartanak.

Jichák Hercog államelnök is fogadta a köztársasági elnöki rezidencián Hrisztodulideszt. Azt írta az X közösségi hálózaton, hogy "áttekintették, miként lehet elmélyíteni az együttműködést, többek között Izrael, Ciprus és Görögország háromoldalú szövetségén keresztül, valamint szó esett az izraeli-egyiptomi gázexport-megállapodásnak a térség stabilitásában játszott jelentőségéről is".