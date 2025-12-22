Az Egyesült Államok kormánya a világ mintegy harminc országából visszarendeli nagykövetét

A minisztériumnak az amerikai médiához eljuttatott közleménye szokásos eljárásnak nevezi az intézkedést, és hangsúlyozza, hogy "egy nagykövet az elnök személyes képviselője, az elnöknek pedig jogában áll annak biztosítása, hogy olyan személy képviselje őt az érintett országokban, aki előmozdítja az +Amerika az első+ politikai programot".

A külügyi tárca által kiadott tájékoztatás ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a visszatérő diplomatákat arra kérték, hazájuk külügyminisztériumán belül szolgáljanak tovább, új lehetőségeket keresve arra, hogy "Trump elnök +Amerika az első+ politikai programját előrevigyék".

A döntés által érintett nagykövetségeket, illetve országokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor a külügyminisztérium világossá tette, hogy külképviseletet vezető diplomatát olyan országból nem rendelnek vissza, ahol háború zajlik, valamint amely országgal az Egyesült Államok nagy téttel bíró tárgyalások szakaszában jár.