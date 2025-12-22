2025. december 23., kedd

Előd

Külföld

A románok több mint kétharmada orosz győzelemre számít

Európai csapatok esetleges ukrajnai szerepvállalását a megkérdezettek 76 százaléka ellenezte

MH/ MTI
 2025. december 22. hétfő. 23:37
A románok több mint kétharmada orosz győzelemre számít, több mint háromnegyede pedig ellenezné európai csapatok Ukrajnába küldését - derült ki az IRSOP közvélemény-kutató intézet friss felméréséből, amelyet hétfőn ismertetett a Digi24.ro hírportál.

A folyamatos orosz drón- és rakétatámadások után csak romok maradnak Ukrajna szerte
Fotó: AFP/24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Oleg Petrasiuk

A december 15-19-e között telefonos módszerrel végzett felmérés válaszadóinak 69 százaléka vélekedett úgy, hogy a háború Oroszország győzelmével ér véget, 23 százalékuk pedig ukrán győzelmet valószínűsített. Donald Trump amerikai elnök részvételét a béketárgyalásokon a megkérdezettek 64 százaléka helyesli, 33 százalékuk ellenzi. Azok aránya, akik szerint veszélybe sodorná Romániát, ha az Egyesült Államok kilépne a NATO-ból, 60 százalék volt, 37 százalékuk szerint semmi sem változna.

Európai csapatok esetleges ukrajnai szerepvállalását a megkérdezettek 76 százaléka ellenezte, román csapatok Ukrajnába küldését pedig 84 százalékuk.

Arra a kérdésre, hogy aggasztónak tartaná-e, ha Oroszország Románia szomszédjává válna, a megkérdezettek 51 százaléka válaszolt igennel, 45 százaléka nemmel.

Az IRSOP kérdezőbiztosai arról is adatokat gyűjtöttek, milyen mértékben támogatnák a román választók azt, hogy Románia is befogadjon migránsokat, amennyiben az Európai Unió a bevándorlók szétosztását kezdeményezi: a válaszadók 38 százalékának nem lenne kifogása, 62 százaléka viszont ellenezné, hogy migránsok érkezzenek Romániába.

