Elfoglalta Vilcsa települést Harkiv megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, folytatták a donyecki régióban lévő Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint Rodinszke és Hrisine "megtisztítását". A tájékoztató szerint több mint 1260 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai, kikötői és raktárinfrastruktúra több, katonai célokra használt objektumát, valamint nagy hatótávoságú drónok indításának helyszínét, két harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, egy amerikai M777-es vontatott 155 milliméteres tarackot, továbbá 76 repülőgéptípusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Rosszija 24 televíziós hírcsatornán azt mondta, hogy az orosz csapatok a Kosztyantinivkában vívott utcai harcokban javították pozícióikat a város déli és nyugati részén.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. A dél-oroszországi Krasznodari területen található Tamany kikötőben pilóta nélküli légi járművek egy tartályhajón és a kikötőben tüzet okoztak, amelyet eloltottak. Megrongálódott két móló, egy bekötővezeték, két tartályhajó - ezek egyikén volt a tűz - és két tartály.

Vlagyimir Gyemidov, Belgorod polgármestere közölte, hogy a városban az elmúlt hét folyamán 321 lakóépület és 23 gépkocsi sérült meg ukrán támadás következtében.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos egy parlamenti bizottsági ülésén arról számolt be, hogy véget ért az akció, amelyet ukrán hivatali partnerével közösen szervezett, és amelynek keretében befejeződött a családok újraegyesítése.

"Az ukrán állampolgárokat, 15 embert, nagy nehezen szállítottuk át, mert Herszon megyét lövik az ukrán nácik, és nem tudtuk nekik elszállítani a saját állampolgáraikat. De végül minden sikerült" - mondta Moszkalkova.

Korábbi közlések szerint december 16-án a fehérorosz-ukrán határon 15 orosz állampolgár térhetett vissza Ukrajna területéről, hogy újraegyesüljön családjával az Oroszországban. Ukrán állampolgárok is visszatértek családjukhoz, de közülük öten sokáig nem tudták elhagyni a herszoni régiót az ukrán fegyveres erők tüzelése miatt.

A Moszkvai Városi Bíróság távollétében elítélte Olekszandr Bakaj és Volodimir Nazarenko ukrán állampolgárokat a kijevi orosz nagykövetség ellen 2014-ben végrehajtott támadás ügyében. Bakaj kilenc évet kapott azért, mert erőszak alkalmazásával és azzal való fenyegetéssel akadályozta a választások megtartását, Nazarenko pedig 12-t, mert ugyanezen felül nemzetközi védelmet élvező személyek szolgálati helyiségeinek és járműveinek megtámadása címén is elmarasztalták.

Az ítélet szerint 2014. június 14-ről 15-re virradó éjjel történt támadás ügyében a két elítélt, más ukrán nacionalista aktivistákkal együtt, fejszékkel, botokkal és egyéb eszközökkel felfegyverkezve megtámadta és megrongálta az orosz nagykövetség épületét, valamint a diplomáciai misszióhoz tartozó, parkolóban álló autókat is.

Nazarenko ezenkívül 2016. szeptember 18-án, az orosz parlamenti választások napján, másokkal együtt akadályozta az orosz állampolgárok szabad bejutását a nagykövetség épületébe, ahol a választási helyiség működött.