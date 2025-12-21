Külföld
Zelenszkij: Ukrajna nem tudja eltartani 800 ezres hadseregét
Az ukrán elnök a háború után is a nyugati partnereivel finanszíroztatná a hadsereget
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Pool/Brian Lawless
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az országnak nem áll rendelkezésére elegendő pénzügyi forrás egy ilyen méretű haderő fenntartásához.
Zelenszkij ezért arra kérte a nyugati partnereket, hogy „néhány évig” ők állják az ukrán fegyveres erők finanszírozását, és csak ezt követően venné át a terheket teljes mértékben Kijev. Az ukrán elnök korábban azt is felvetette, hogy kész lehet a csapatok kivonására a Donyecki Népköztársaság területéről, ha Oroszország ugyanilyen lépést tesz.