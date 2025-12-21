Ukrajna nem lesz képes önállóan finanszírozni egy 800 ezres létszámú hadsereget a harcok lezárulta után – közölte a Novosztyi.Live -nek adott interjújában Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az országnak nem áll rendelkezésére elegendő pénzügyi forrás egy ilyen méretű haderő fenntartásához.

Zelenszkij ezért arra kérte a nyugati partnereket, hogy „néhány évig” ők állják az ukrán fegyveres erők finanszírozását, és csak ezt követően venné át a terheket teljes mértékben Kijev. Az ukrán elnök korábban azt is felvetette, hogy kész lehet a csapatok kivonására a Donyecki Népköztársaság területéről, ha Oroszország ugyanilyen lépést tesz.