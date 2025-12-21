Ray McGovern volt CIA-elemző szerint az Egyesült Államok fő célja ma az ukrajnai konfliktus rendezése és a stratégiai stabilitás helyreállítása Oroszországgal – mondta a szakértő egy YouTube-csatorna adásában.

Felidézte, hogy 2022-ben Moszkva nem engedte meg, hogy Ukrajna belépjen a NATO-ba, amit az orosz fél egyik alapelvének nevezett. McGovern a washingtoni Nemzetbiztonsági Stratégia szövegére hivatkozva úgy fogalmazott: az Egyesült Államok hivatalos célja „a válság felgyorsított rendezése Ukrajnában” és a stratégiai stabilitás biztosítása Oroszországgal.

Korábban Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel, ami szerinte azt mutatja, hogy mindkét fél keresi a rendezés útjait.