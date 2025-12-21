2025. december 21., vasárnap

Külföld

Usakov: Nem lesz háromoldalú tárgyalás Miamiban

Moszkva szerint a Trump tervéhez fűzött ukrán és európai javaslatok nem hozzák közelebb a hosszú távú rendezést

MH
 2025. december 21. vasárnap. 14:36
Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója szerint az Ukrajna és az EU által a Trump béketervéhez fűzött módosító javaslatok nem javítanak a dokumentumon és a hosszú távú rendezés esélyein – írta a Kommerszant.

Putyin elnök és Usakov elnöki tanácsadó
Fotó: AFP/Pool/Ramil Sitdikov

Úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy ezek a kiegészítések „pontosan nem javítják” sem a szöveget, sem a tartós béke elérésének lehetőségét.

Usakov elmondta, nincs részletes információja az orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev és az amerikai fél Miamiban zajló megbeszéléseiről. Azt is közölte, hogy az orosz, amerikai és ukrán képviselők esetleges közös találkozójának ötlete „nem került komolyan napirendre”, és jelenleg nem is dolgoznak rajta.

A Kreml-tanácsadó szerint az Egyesült Államok által kidolgozott, az európai és ukrán egyeztetések után formálódó rendezési dokumentumokat ő maga még nem látta, csak a sajtón keresztül érkeztek „bizonyos jelzések” Moszkvába.

