Usakov: Nem lesz háromoldalú tárgyalás Miamiban
Moszkva szerint a Trump tervéhez fűzött ukrán és európai javaslatok nem hozzák közelebb a hosszú távú rendezést
Úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy ezek a kiegészítések „pontosan nem javítják” sem a szöveget, sem a tartós béke elérésének lehetőségét.
Usakov elmondta, nincs részletes információja az orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev és az amerikai fél Miamiban zajló megbeszéléseiről. Azt is közölte, hogy az orosz, amerikai és ukrán képviselők esetleges közös találkozójának ötlete „nem került komolyan napirendre”, és jelenleg nem is dolgoznak rajta.
A Kreml-tanácsadó szerint az Egyesült Államok által kidolgozott, az európai és ukrán egyeztetések után formálódó rendezési dokumentumokat ő maga még nem látta, csak a sajtón keresztül érkeztek „bizonyos jelzések” Moszkvába.