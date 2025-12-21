Külföld
Ukrajna tervszerűen vadászik az orosz árnyékflottára
Tengeri drónokkal támadják az orosz olajtankereket, a cél a kockázatok és költségek növelése
Az orosz „árnyékflottához” tartozó Boracay tartályhajó
Fotó: AFP/Damien Meyer
Az orosz árnyékflotta régóta szúrja Kijev és nyugati támogatóinak szemét, mivel jelentős részben ezen keresztül jutnak piacra az orosz olajszállítmányok a szankciók ellenére. Nem zárható ki, hogy az ukrán fél külföldi titkosszolgálatok segítségére támaszkodik a tankerek azonosításában és követésében, ami – ha bizonyíthatóan napvilágra kerül – tovább eszkalálhatja az orosz–nyugati feszültségeket.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egy korábbi sajtótájékoztatón jelezte: Moszkva mindenképpen válaszlépéseket fog tenni az ukrán támadások miatt az orosz olajtankerek ellen.