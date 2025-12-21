Trump tervei szerint az USA az űrben is erősíti a rakétavédelmét

Az Egyesült Államok közel 1 milliárd dollárt fordít az űralapú rakétariasztó rendszerének bővítésére – közölte a Bloomberg .

A Space Development Agency 843 millió dolláros szerződést kötött az L3Harris technológiai konszernnel 18, alacsony Föld körüli pályán működő műhold megépítésére. A program a Donald Trump amerikai elnök által erőltetett „Aranykupola” védelmi koncepció része, amelynek célja a nehezen elfogható rakéták, különösen a hiperszonikus fegyverek észlelésének és követésének javítása.

A mostani megrendelés kiegészít két korábbi szerződést, összesen 34 műholdra, amelyeket kezdetben kísérleti programként kezeltek a rakétavédelmi ügynökségnél. A rendszer így belép a nagyobb léptékű telepítés szakaszába. Christopher Kubasik, az L3Harris vezérigazgatója szerint „a hiperszonikus fenyegetés legyőzése az űrben kezdődik”, a Tranche 3 műholdak pedig fejlettebb célkövetést és rávezetést biztosítanak majd az Egyesült Államok területének védelméhez. A vállalat már megkezdte a sorozatgyártást új, Floridában épített, 94 ezer négyzetlábas integrációs üzemében, amely 100 millió dollárba került.

A műholdas program illeszkedik a rekordösszegű, 901 milliárd dolláros 2026-os amerikai védelmi költségvetéshez, amelyet Trump december 18-án írt alá. A Nemzeti Védelmi Felhatalmazási Törvény szigorúbb korlátokat szab a csapatcsökkentéseknek Európában és Dél-Koreában, a stratégiai térségek stabilitásának fenntartását és a szövetségesek, köztük Ukrajna további támogatását célozva.