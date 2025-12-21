Tovább eszkalálódik a helyzet a Karib-tengeren

Az Egyesült Államok és Venezuela a karibi térségben megkezdték a GPS-jelek zavarását – írta a New York Times . A lépés hátterében a két ország közötti éleződő katonai feszültség áll, a zavarás célja pedig, hogy mindkét fél megnehezítse az esetleges csapások végrehajtását.

A lap szerint az amerikai haditengerészet több, a térségben állomásozó hadihajója – köztük az USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó – időszakosan blokkolja a műholdas jeleket. Washington hivatalosan azzal indokolja jelenlétét, hogy a régióban a venezuelai hatalomhoz kötődő drogkartellek ellen lép fel.

Caracas ezzel párhuzamosan saját területén, katonai bázisok, olajfinomítók és erőművek körül zavarja a GPS-t. A Spire Global műholdas adataira hivatkozó elemzés szerint a venezuelai lépések elsődleges célja a kulcsfontosságú infrastruktúra védelme a drónok és más támadó eszközök ellen.

A GPS-jelek blokkolása azonban a civil közlekedést is érinti: nőnek a kockázatok a légi forgalomban és a hajózásban. Szeptember eleje óta az Egyesült Államok Venezuela partjai közelében végrehajtott támadásai több mint száz ember halálát okozták.

Decemberben a Pentagon Southern Spear néven indított hadműveletet a nyugati félteke drogkartelljei ellen. Donald Trump amerikai elnök 17-én „teljes és átfogó” blokádot hirdetett a szankciók alatt álló venezuelai olajtankerek ellen, és kijelentette: az Egyesült Államok addig tartja nyomás alatt Venezuelát, amíg Caracas „vissza nem adja az összes ellopott olajat, földet és más vagyontárgyat”.

