Rutte szerint a NATO-nak többet kell költenie Ukrajnára

A főtitkár szerint a szövetségnek két dolgot kell egyszerre teljesítenie: tartósan növelnie kell a fegyverkezési kiadásokat és a termelési kapacitást, valamint biztosítania kell, hogy Ukrajna a lehető legerősebb maradjon Oroszországgal szemben. Úgy fogalmazott, ha Moszkva átvenné az ellenőrzést az egész ország felett, annak az egész NATO-ra nézve súlyosabb következményei és jóval nagyobb költségei lennének.

Rutte a háború emberi áráról is beszélt: a NATO becslése szerint Oroszország eddig akár 1,1 millió embert veszített halottakban és sebesültekben, miközben az elmúlt évben kevesebb mint az ukrán terület 1 százalékát szerezte meg. Rutte szerint ez mutatja, hogy Vlagyimir Putyin minimális területi nyereségért is kész óriási emberáldozatot vállalni.

A lehetséges orosz hatalomváltással kapcsolatban Rutte óva intett a naiv várakozásoktól: szerinte a NATO-nak bármely moszkvai vezetés esetén fel kell készülnie a fenyegetésekre. Kiemelte a biztonság globális dimenzióját is, különösen az orosz–kínai viszonyt. Ha Tajvan körül erősödne a feszültség, Peking bevonhatná Oroszországot Európa destabilizálásába – figyelmeztetett.

Rutte emlékeztetett arra is, hogy több szövetséges – például Észtország, Litvánia és Lengyelország – már jövőre a GDP több mint 5 százalékát tervezi védelemre fordítani, miközben más tagállamok is fokozatosan emelik kiadásaikat. A NATO-főtitkár szerint Európa csak akkor őrizheti meg a békét, ha időben beruház a védelembe, erősíti katonai képességeit, és hosszú távon is elkötelezett marad Ukrajna támogatása mellett.