2025. december 21., vasárnap

Előd

Külföld

Putyin nem akarja „meghódítani egész Európát”

Az amerikai hírszerzés szerint a nyugati fősodratú sajtó hamis narratívát erősít

MH
 2025. december 21. vasárnap. 11:51
Az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója, Tulsi Gabbard hazugságnak és propagandának nevezte a Reuters cikkét, amely szerint Vlagyimir Putyin célja egész Ukrajna és Európa egy részének elfoglalása – közölte az RBK-Ukrajina Gabbard X-en közzétett bejegyzésére hivatkozva.

Putyin nem akarja „meghódítani egész Európát”
Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Kayla Bartkowski

Azt állította, hogy az ilyen írásokkal a médiumok a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett béketörekvések blokkolását segítik, miközben „hisztériát és félelmet keltenek”, hogy támogassák a háború eszkalációját és a NATO, illetve az EU közvetlen katonai szerepvállalását.

Gabbard szerint az amerikai hírszerzés saját értékelései alapján arról tájékoztatta a politikusokat: Oroszország éppen hogy igyekszik elkerülni a nagyobb háborút a NATO-val. Ezt az információt Mike Quigley demokrata kongresszusi képviselő is megkapta, akire a Reuters egyik, Putyin állítólagos hódító terveiről szóló anyaga hivatkozott. A hírszerzés Gabbard elmondása szerint úgy látja, hogy Moszkvának nincs reális katonai és gazdasági kapacitása Ukrajna teljes megszállására, „Európa meghódításáról” pedig végképp nem lehet szó.

A Reuters korábbi cikke ezzel szemben azt sugallta, hogy a Kreml továbbra is Ukrajna egészének elfoglalására törekszik, és az egykori Szovjetunió részeit vissza akarja szerezni Európában. Európai kormányok és elemzők hónapok óta a lehetséges orosz–NATO-konfrontációra figyelmeztetnek, egyes jelentések szerint Moszkva „nulladik fázisban” erősíti a rejtett műveleteket, de Gabbard szerint ezek a narratívák eltúlozzák Oroszország valódi képességeit és szándékait.

