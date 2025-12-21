Az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója, Tulsi Gabbard hazugságnak és propagandának nevezte a Reuters cikkét, amely szerint Vlagyimir Putyin célja egész Ukrajna és Európa egy részének elfoglalása – közölte az RBK-Ukrajina Gabbard X-en közzétett bejegyzésére hivatkozva.

Azt állította, hogy az ilyen írásokkal a médiumok a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett béketörekvések blokkolását segítik, miközben „hisztériát és félelmet keltenek”, hogy támogassák a háború eszkalációját és a NATO, illetve az EU közvetlen katonai szerepvállalását.

Gabbard szerint az amerikai hírszerzés saját értékelései alapján arról tájékoztatta a politikusokat: Oroszország éppen hogy igyekszik elkerülni a nagyobb háborút a NATO-val. Ezt az információt Mike Quigley demokrata kongresszusi képviselő is megkapta, akire a Reuters egyik, Putyin állítólagos hódító terveiről szóló anyaga hivatkozott. A hírszerzés Gabbard elmondása szerint úgy látja, hogy Moszkvának nincs reális katonai és gazdasági kapacitása Ukrajna teljes megszállására, „Európa meghódításáról” pedig végképp nem lehet szó.

A Reuters korábbi cikke ezzel szemben azt sugallta, hogy a Kreml továbbra is Ukrajna egészének elfoglalására törekszik, és az egykori Szovjetunió részeit vissza akarja szerezni Európában. Európai kormányok és elemzők hónapok óta a lehetséges orosz–NATO-konfrontációra figyelmeztetnek, egyes jelentések szerint Moszkva „nulladik fázisban” erősíti a rejtett műveleteket, de Gabbard szerint ezek a narratívák eltúlozzák Oroszország valódi képességeit és szándékait.