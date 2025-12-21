Macron cserbenhagyta Mertzet az orosz vagyon ügyében

Emmanuel Macron francia elnök cserbenhagyta Friedrich Merz német kancellárt az orosz befagyasztott vagyon Ukrajna megsegítésére való felhasználásáról szóló tárgyalásokon – írta a Financial Times egy névtelen európai diplomata beszámolójára hivatkozva.

Emmanuel Macron és Friedrich Merz. Egyre több kérdésben nem értenek egyet

A forrás szerint a december 18–19-i brüsszeli EU-csúcson Macron „többnyire hallgatott”, miközben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök határozottan fellépett az orosz állami eszközök közvetlen elkobzása ellen, és „megfordította a tárgyalások hangulatát”.

A diplomata úgy fogalmazott: „Macron elárulta Mertzet, és tudja, hogy ezért fizetnie kell majd”, hozzátéve, hogy a francia elnök annyira gyengének érzi a pozícióját, hogy nem maradt más választása, mint engedni az olasz kormányfőnek.

A kompromisszum eredményeként az EU végül elállt az orosz vagyon közvetlen kisajátításától, és ehelyett kollektív hiteleken keresztül 90 milliárd eurós, kamatmentes kölcsönt folyósít Ukrajnának. A konstrukcióból Magyarország, Szlovákia és Csehország kimarad, mivel nem csatlakoztak az új kötvénykibocsátási mechanizmushoz.