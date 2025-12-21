Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Isaac Newton harmadik törvényével válaszolt az Egyesült Államok és az Európai Unió Oroszország elleni szankcióira vonatkozó kérdésre – írta a Kommerszant .

A kairói Oroszország–Afrika partnerségi fórum miniszteri konferenciáját követően Lavrov azt mondta: az élet „századokon át bizonyította”, hogy minden cselekvésre ellenhatás érkezik, ez nemcsak a fizika, hanem a politika és a diplomácia törvénye is.

A kérdés arra vonatkozott, hogyan befolyásolják a nyugati szankciók az orosz–afrikai együttműködés formáját és ütemét. Lavrov hangsúlyozta, hogy Moszkva „nem a jajveszékelést” választja, hanem arra összpontosít, hogy afrikai partnereivel olyan hatékony mechanizmusokat dolgozzon ki, amelyek biztosítják a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fenntartását a nyomásgyakorlás ellenére is.

Ugyanitt az orosz külügyminiszter azt is elmondta: 13 százalékkal nőtt Oroszország és az afrikai országok közötti kereskedelmi forgalom, amely 2024-ben elérte a 28 milliárd dollárt. A tárcavezető a Kairóban zajló, második Oroszország–Afrika partnerségi miniszteri konferencia nyitóülésén ismertette az adatokat.