Korrupciós vihar Kijevben

Egy friss ukrán közvélemény-kutatás szerint azok közül, akik ismerik a botrányt, a többség személyesen Volodimir Zelenszkijt teszi felelőssé volt üzlettársa korrupciógyanús ügyeiért.

Nem dőlhetnek hátra elégedetten az elnöki hivatalban a legfrissebb közvélemény-kutatások láttán: az ukránok többsége (59%) személyesen Volodimir Zelenszkijt tartja felelősnek Timur Mindics, a Kvartal-95 stúdió társtulajdonosának korrupciógyanús ügyeiért – legalábbis azok közül, akik hallottak a botrányról, írja a karpathir.com.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) felmérése szerint a lakosság 77 százaléka ismeri a „Mindich-szalagok” vagy a kapcsolódó NABU-nyomozás részleteit, ami finoman szólva sem utal az ügy sikeres szőnyeg alá seprésére.

Nem hisznek a politikai leszámolásban

A felmérés adatai szerint a tájékozott válaszadók mindössze 15 százaléka véli úgy, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) vizsgálata csupán nyomásgyakorlás lenne a felső vezetésre. Ezzel szemben 71 százalékuk megalapozottnak tartja a gyanút, és úgy véli, valóban történhettek visszaélések.

Mindics nem akárki a rendszerben: az elnök egykori üzlettársa és a Kvartal-95 stúdió társtulajdonosa. Az, hogy a válaszadók 35 százaléka „jól ismeri” az ügyet, további 42 százalék pedig „hallott róla”, jelzi a téma társadalmi súlyát. Zelenszkijnek egyébként nem ez az egyetlen fejfájása mostanában, az Egyesült Államok felől érkező hírek szerint Washington már a Donbász feladását célzó kompromisszumokat keresi, ami tovább szűkíti az elnök mozgásterét.

A korrupcióérzet köszöni, jól van

A KMISZ egy másik, ezzel párhuzamosan publikált adatsora a korrupció általános megítélését vizsgálta. Az eredmények itt sem adnak okot pezsgőbontásra:

A válaszadók 67 százaléka szerint nőtt a korrupció a 2022-es invázió óta.

szerint nőtt a korrupció a 2022-es invázió óta. 19 százalék szerint a helyzet változatlan.

Mindössze 7 százalék érzékelt javulást (ez a szám szeptemberben még 5% volt).

Bár a szeptemberi 71 százalékhoz képest a mostani 67 százalékos „romlás-érzet” statisztikailag csökkenést mutat, az összkép továbbra is borús. A kutatók megjegyzik: a felmérés telefonos módszerrel készült, és nem tartalmazza a külföldre menekültek vagy a megszállt területeken élők véleményét.